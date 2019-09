"Je viens rarement à Bruxelles, à tort, car j’habite à Rixensart", confesse Sandrine Corman qui revient après sa Grande ballade au littoral ou celle en Wallonie avec une version bruxelloise dès ce samedi à 17 h 05 sur RTL TVI. "On a des chouettes endroits pour se promener avec les enfants et quand on a un jardin, on a donc moins tendance à bouger. Mais le fait de faire cette émission me donne évidemment envie de revenir plus souvent. À chaque fois que je viens sur cette Grand place de Bruxelles, je suis ébahie tellement je trouve cela super beau."





(...)