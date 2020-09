En plus de vingt ans de carrière à la télévision, Sandrine Corman aura eu l'occasion d'en rencontrer des grands chefs. Après Yves Mattagne, c'est avec Philippe Etchebest qu'elle partage les fourneaux le temps de quelques heures. Dans le cadre d'une émission retraçant son parcours (diffusée ce samedi soir sur RTL-TVI, avant), la vedette de, sacré Meilleur Ouvrier de France, a accueilli l'animatrice dans son fief bordelais, là où il détient ses restaurants et où il est considéré comme un dieu vivant. "", explique Sandrine Corman. "

Pour une première rencontre, l'animatrice n'est pas du tout déçue. "Il est comme je l'imaginais. J'aime beaucoup l'authenticité qu'il dégage. Derrière son côté rustre, que l'on voit notamment dans Cauchemar en cuisine, se cache une vraie gentillesse. C'est un mec qui veut vraiment sortir les gens du pétrin. En fait, c'est un gros nounours", explique l'animatrice qui n'a pas résisté à lui faire goûter sa spécialité, les boulets sauce lapin ! "J'étais très fière car lorsque son fils a goûté mon plat, il s'est exclamé : "C'est une tuerie ce truc!" Ensuite, ils ont tout mangé. Philippe Etchebest m'a tout de même donné quelques trucs pour améliorer mon plat."

De cette journée, Sandrine Corman en retiendra plusieurs moments. "J'ai été étonnée que Philippe Etchebest me dise que la cuisine n'est pas sa passion. Il est un peu tombé dedans pour suivre le parcours de son papa et finalement, il y est resté et a une brillante carrière", explique-t-elle. "J'ai aussi constaté que tout ce que Philippe Etchebest fait, il le fait à fond. Il a cette volonté d'être le meilleur en tout. Il s'est mis à la batterie, il y a peu, et se réveille parfois la nuit pour s'entraîner."

Véritable épicurienne, l'ancienne Miss Belgique sort de cette rencontre encore plus motivée que jamais à préparer de bons petits plats pour sa famille. "J'aime autant manger que faire la cuisine. Ca me fascine. Mais pour manger du Top Chef, je préfère aller au resto!"