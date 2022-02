Il y a un peu plus de 20 ans, Jean-Pascal faisait partie des premiers élèves de la téléréalité culte de TF1.

Bien que Jean-Pascal Lacoste ait fait plusieurs apparitions dans des séries à succès (Section de recherches, Camping Paradis, Nos chers voisins) et bien qu’il soit maintenant chroniqueur dans Touche pas à mon poste, la Star Academy lui colle toujours à la peau. Trublion de la première saison de la téléréalité de TF1, son nom est depuis plus de vingt ans associé à cette dernière. Et il adore ça ! " Ça ne me dérange pas du tout, au contraire, dit-il. Le jour où on ne me parlera plus de la Star Ac’, c’est que je serai mort. Pour moi, c’est une fierté. Sans elle, je n’aurais rien fait. C’est elle qui m’a permis d’accomplir des projets."

Comment la Star Academy se serait-elle déroulée si les réseaux sociaux avaient existé à l’époque ?

"Si les réseaux sociaux existaient à l’époque, je serais riche aujourd’hui. Mais j’aurais aussi un paquet d’emmerdes ! (rires) Et à la Star Ac’, ça aurait été un sacré bordel avec toutes mes conneries."

La Star Ac’ telle que vous l’avez connue aurait encore sa place à la télévision aujourd’hui, selon vous ?

(...)