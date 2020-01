Ce jeudi soir, sur la Deux, le deuxième numéro 2020 du Grand Cactus affiche une audience au-dessus de sa moyenne de 2019.

Et ce, malgré l'absence des Poufs depuis l'affaire Sarah Grosjean et Bénédicte Philippon avec la RTBF

Septième score de la journée de ce 30 janvier selon les chiffres officiels du CIM (Centre d'information sur les médias), l'émission humoristique phare de la RTBF a rassemblé plus de 261.006 téléspectateurs sur la Deux. Le programme de Jérôme de Warzée, auréolé une nouvelle fois du Qualimat décerné par le magazine Télépro la semaine dernière, se retrouve donc au-dessus de sa moyenne 2019 avec 240.000 téléspectateurs.



Malgré beaucoup de blagues faciles voire fortement tournées en dessous de la ceinture ( "Je vous ai connu beaucoup plus subtil Jérôme", dixit le coprésentateur Adrien Devyver) et une présence moindre de Kody -en pleine préparation de la cérémonie des Magritte- mais avec le passage de Prezy (co-animateur de The Voice Kids), le Grand Cactus a même fait mieux que son premier numéro de rentrée (226.136) le 17 janvier dernier. Lequel marquait la première émission, suite à l'affaire des Poufs, sans les comédiennes Sarah Grosjean et Bénédicte Philippon. Prochain numéro le 13 février, veille de Saint-Valentin.