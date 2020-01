Sans les Poufs, le Grand Cactus est de retour en petite forme

Avec une audience moyenne de 226 136 téléspectateurs devant La Deux jeudi soir, le premier numéro du Grand Cactus 2020 réalise un score en dessous de sa moyenne qui est de 240 000 fidèles.

Vu tout le ramdam autour de l’émission ces dernières semaines, on pouvait s’attendre à mieux. Est-ce déjà la conséquence de l’absence des Poufs ? Il y a un an, à la même période, le rendez-vous faisait 60 000 téléspectateurs de plus.