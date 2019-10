"Il faut qu’on enchaîne, on a 15 minutes de retard, lance un des assistants en plateau. Merci de prendre vos marques et on se positionne, s’il vous plaît !"

Entre les retouches maquillage de Carlo De Pascale suite à la transpiration que provoquent les projecteurs du studio ("OK alors, je ne vais pas lever les bras !" rigole-t-il) ou Jean-Louis Lahaye qui étudie ses cours de pilotage entre deux prises, l’enregistrement du jeu Les Associés spécial Cap 48 s’est déroulé dans la bonne humeur, entre rires et quelques bides aussi. "Moi, j’adore ce jeu, lance la présentatrice Sara De Paduwa à ses camarades animateurs de la RTBF. Je vous préviens, je n’arrête pas tant que vous n’avez pas gagné !"

(...)