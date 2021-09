L’animatrice reprend les commandes du jeu télé qui a subi un petit coup de bistouri depuis son arrêt en quotidienne.

Création maison, Les Associés avait fait son arrivée sur la RTBF en septembre 2018. C’était l’événement de la rentrée à Reyers… Malheureusement, les audiences moyennes et les restrictions budgétaires auxquelles a été contraint le service public ont eu raison du jeu télévisé quotidien présenté par Sara de Paduwa. Après un peu plus d’un an d’antenne, celui-ci passe à la trappe, faisant son retour à l’antenne sous forme de numéros spéciaux lors desquels des personnalités de la RTBF se mesuraient les unes aux autres avec l’objectif de récolter un maximum d’argent pour des actions comme CAP 48 ou encore Viva For Life.

(...)