L’actrice a accueilli le rôle d’Astrid, documentaliste autiste, comme un cadeau.

Quand elle a mis en boîte l’unitaire Astrid et Raphaëlle, Sara Mortensen ne savait pas encore que sa documentaliste autiste serait amenée à retrouver rapidement le chemin de son bureau impeccablement rangé. Très vite, toutefois, acteurs et techniciens ont compris qu’ils tenaient là un concept intéressant, doublé d’un joli message d’ouverture envers ceux qui sont différents. Aussi, quand la production a rappelé l’actrice - vue pendant sept ans sous les traits de Coralie Blain dans Plus belle la vie -, pour le tournage d’une première saison, elle a dit oui sans hésiter. Interview.

Astrid assiste à des réunions, dans la série. Les gens qui y participent sont des comédiens ou de vrais autistes ?

"Ce sont des ‘ateliers d’aptitude sociale’ et 97 % font effectivement partie du spectre…"

C’est étonnant, vous dites "le spectre"… C’est une marque de respect pour la maladie ?

"Ce n’est pas une maladie ! Pardon, mais j’ai décidé de faire de l’éducation en même temps que je défends ce rôle. La France a mis le temps parce qu’il a fallu attendre 2012 pour qu’il soit officiellement décrété que l’autisme n’était pas une maladie mentale. C’est juste une neurodifférence. J’ai beaucoup échangé avec des autistes et, entre eux, ils parlent du ‘spectre’. Par respect pour leur différence, leur vie et leur vision, je dis comme eux."

Est-ce qu’une série comme celle-là est aussi une manière de montrer que vous pouvez tout jouer ?

"Je vis dans un pays où on a très vite une étiquette collée sur le front et moi, j’ai la chance - en tout cas, c’est mon impression - de ne pas en avoir. On ne me choisit pas pour jouer toujours le même type de nana. J’ai fait des rôles très différents, entre Cindy, dans Chef s, la commissaire que j’ai jouée dans Contact . Dans le film de Lucien Jean-Baptiste, La Deuxième Étoile , je joue une incroyable gourdasse… Après, un rôle de composition, on prend ça comme un défi de dingue, un cadeau dans une carrière, mais un cadeau très casse-gueule. J’ai l’impression de faire du funambulisme à chaque fois que je joue Astrid, je peux m’écraser à tout moment."

Vous avez aussi construit le personnage d’Astrid sur des détails : sa petite frange, son casque antibruit, ses petits mouvements de doigts…

"Il faut savoir que beaucoup d’autistes doivent trier les sons. Dans un café, pour eux, c’est un enfer… Il y en a qui ont des hypersensibilités dans les sens - ouïe, vue, toucher. J’ai choisi le casque antibruit parce que je trouve que c’est visuellement intéressant et que ça pose tout de suite un personnage. J’ai beaucoup observé et j’ai vu qu’il y avait parfois, dans le corps, des choses qui n’étaient pas parfaitement maîtrisées. Quant à la frange, c’est parce que je voulais changer de tête (rires) . Surtout, je me suis demandé ce qui était simple comme coiffure pour un papa tout seul… Une queue-de-cheval et une frange. Astrid a gardé ça parce que le changement, ça ne l’intéresse pas. Les deux petites mèches qu’elle a sur le côté, c’est comme une protection vis-à-vis du monde extérieur."

Devez-vous vous montrer particulièrement vigilante avec la réalité, sans rien enjoliver ?

"Absolument. Évidemment, il faut qu’elle évolue, parce que sinon il n’y a pas de raison d’en faire une ‘saison’. Normalement, si j’ai bien fait mon travail - mais je n’ai pas encore vu le résultat - sur les quatre derniers épisodes, je commence à relever de plus en plus la tête, à croiser des regards. Mais je suis vraiment sur un fil, je suis vigilante à tout. Je suis un peu la garante du respect autistique sur la série, je mets un point d’honneur à ne pas les trahir, à ne pas blesser, qu’il y ait une forme de conscience sur mon regard."