Comme on vous le révélait il y a quelques semaines, Raconte-moi des salades est de retour sur RTL-TVi. Histoire de faire rire pendant cette période sanitaire bien morose. En 2019, quatre émissions avaient déjà été diffusées durant les fêtes de fin d'année. Adapté du mythique jeu britannique Would I Lie To You de la BBC, Raconte-moi des salades révèle le don de persuasion des invités. Des humoristes pour la plupart.

Car avec ce principe de "salade ou vérité", Jean-Michel Zecca encourage en effet les téléspectateurs à… mentir. Le principe est simple : deux équipes menées par un capitaine doivent s’affronter au cours de plusieurs manches en se racontant des histoires. À l’équipe adverse de deviner si l’anecdote est vraie ou fausse.

Et au programme de la première émission diffusée ce dimanche, on retrouve d'un côté Renaud Rutten, notamment, face à Jean-Luc Lemoine, Maria Del Rio et une certaine... Sarah Grosjean! Celle qui incarnait le célèbre personnage de Jessica dans le Grand Cactus (et toute la polémique qui s'en était suivie suite à son éviction de la RTBF), revient donc sur le petit écran. L'humoriste a en effet été invité à venir faire des blagues et raconter des salades sur la chaîne concurrente. Le tournage a eu lieu ce vendredi et l'émission sera donc diffusée ce dimanche à 19h55 sur RTL-TVi, juste avant L'amour est dans le pré.