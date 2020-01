Malgré une grande frustration, la comédienne n'a pas perdu son sens de l'humour.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe vendredi en fin d'après-midi quand la RTBF annonçait la fin de la collaboration entre l'équipe du Grand Cactus et Sarah Grosjean. Alors que la comédienne, qui était sans conteste le visage préféré des téléspectateurs de l'émission produite par Jérôme De Warzée, accusait le coup, elle a finalement décidé de se lâcher sur le réseau social Instagram notamment.

Au travers d'une publication, la Liégeoise n'a pas hésité à régler ses comptes en utilisant le second degré via quelque hashtags. L'humoriste a tout d'abord indiqué son étonnement suite à l'annonce faite par la RTBF. "Après un petit mail sympathoche en guise de « bonne année » aujourd’hui, Santé!!! Me voilà avec une première bonne résolution pour cette année: Retrouver ce sourire.... mon outil de travail. Retrouvez-moi dorénavant au feu rouge de Soumagne-bas, je jongle super bien."

Nul doute que, pour la suite du message, Jérôme De Warzée est visé par cette publication puisque la comédienne indique en premier lieu un #jaifaitaumieuxchef ainsi qu'un #chercheFormationsEnHautsDirigeantsToutPuissants. Pour rappel, le producteur de l'émission avait déjà été visé lors de la fin de collaboration avec Bénédicte Philippon, l'autre "Pouf" de l'émission.

Très proche de Kody et Martin Charlier, alias Kiki l'innocent, il sera difficile d'imaginer l'émission qui fait sa rentrée le 16 janvier prochain sans la Liégeoise de 32 ans.