Après Beverly Hills 90210 qui a connu son reboot , au tour de Sauvés par le gong (Saved by the Bell) d'emboiter le pas. Si on connaissait déjà l'existence d'une version 2.0 avec le retour d'Elizabeth Berkley alias Jessie Spano et celui de Mario Lopez dans le rôle du parent d'élèves alias A.C. Slater, le teaser en révèle encore plus. ", avait écrit l'actrice sur son compte Instagram.

Aujourd'hui, la bande annonce officielle de ce fameux reboot est donc sortie. Et la surprise du chef? Le craquant blond au regard malicieux dont les fans raffolent, alias Zach Morris (l'acteur Mark-Paul Gosselaar), est présent dans le teaser. Devenu gouverneur de Californie, son personnage se retrouve contraint d’envoyer des élèves de milieux défavorisés dans la très chic école de Bayside où étudie son fils Max. Cette nouvelle série, confiée à Tracey Wigfield (récompensée d'un Emmy Award en 2013 pour la série humoristique à succès 30 Rock), semble prometteuse. Jugez plutôt!