Dès 23h20 ce soir, Laurent Ruquier fait son grand retour sur le plateau de On n'est pas couché, pour une nouvelle saison quelque peu différente des précédentes. Mais si le programme n'a pas encore repris, il fait déjà parler de lui. En cause, un petit accident qui a eu lieu pendant l'enregistrement. Une partie du décor est tombé sur le pied de l'humoriste, Muriel Robin. "C'est normal que je me prenne un morceau du décor sur le pied ? C'est normal que ça tombe sur moi ? Après, c'est pas grave. J'ai deux pieds. J'en ai paumé un, il me reste l'autre...", a-t-elle réagi avec humour.

Les autres invités, dont font partie François Civil et Olivier Adam, ne cachent pas leur envie de rire. L'acteur va même jusqu'à ramasser la partie du décor qui est tombée. "Oh le cache-misère!', ironise-t-il, en parlant de la pièce qui sert initialemet à cacher les prises électriques du plateau.

L'émission diffusée tous les samedis a fait ses adieux à ses deux iconiques chroniqueurs de l'année dernière, Charles Consigny et Christine Angot. Ce seront, chaque week-end, deux chroniqueurs différents qui prendront place autour de la table de Laurent Ruquier.