RTL Sports a du bol. Deux clubs belges en Ligue des champions, avec de splendides affiches au menu qui plus est, tant le Club Bruges et Genk ne font pas tapisserie. Ce mardi (avant PSG-Club Bruges le lendemain), c’est rebelote avec un choc qui peut paraître disproportionné entre Liverpool, le tenant du titre, et le RC Genk de Felice Mazzù. Outre les commentateurs sur place (Emiliano Bonfigli et Fred Herpoel) et le plateau orchestré par Anne Ruwet, la chaîne privée a dépêché Sébastien Capette pour réaliser les interviews d’avant mais surtout d’après-match. Celles que le téléspectateur attend, celles qui peuvent parfois dériver tant les nerfs sont à vif.

