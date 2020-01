Bien connu du grand public pour son caractère bien trempé et ses petites piques pendant l'émission de cuisine de TF1, le critique gastronomique Sébastien Demorand est mort ce mardi 21 janvier à l'âge de 50 ans, annonce Le Point.

Il avait intégré le concours Masterchef en tant que juré en 2010, aux côtés de Frédéric Anton et Yves Camdeborde. Surnommé "Assurancetourix" par les candidats, en référence à son physique semblable au personnage d'Astérix et Obélix, Sébastien Demorand était un des jurés les plus impitoyables de l'émission mais aussi un des plus appréciés par les téléspectateurs. Au total, il participera à quatre saisons de Masterchef.

Avant d'apparaître sur le petit écran, le critique culinaire de 50 ans avait débuté sa carrière en tant que journaliste, notamment pour Europe 1 et RTL. C'est en 2002 qu'il commence ensuite à collaborer, en tant que critique gastronomique indépendant, avec des magazines culinaires, et publie même quelques livres de cuisine.

En 2017, sa passion pour la cuisine le poussera finalement à ouvrir son propre restaurant à Paris, "Le Bel Ordinaire".

Sébastien Demorand est décédé des suites d'une longue maladie, et s'est éteint ce mardi à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif.