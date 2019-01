"Pendant des mois, je n’arrivais plus à dormir sans somnifères", raconte Morgane Enselme, candidate de Secret Story saison 5 (remportée par Marie), dans sa vidéo "La vérité sur la téléréalité" postée sur YouTube.

"Je n’ai pas eu mes règles pendant un an à cause du stress." Libérée de sa clause de confidentialité, celle qui avait pour secret "Mon père s’appelle Brigitte" (il était même devenu chroniqueur dans le Grand Journal de Canal +, en 2016) dévoile les coulisses - avant, pendant et après - de l’émission de téléréalité à l’époque présentée sur TF1 par Benjamin Castaldi.

"Dans le milieu de téléréalité, tout est fait pour emmener les candidats vers la route du scandale toujours plus glauque." Bref, sa vidéo parle d’elle-même.