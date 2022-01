Comme beaucoup, Laurent Haulotte a beaucoup apprécié la prestation de Stromae dans le 20 heures de TF1. Il souligne aussi le joli coup que cela représente pour la chaîne. Néanmoins, en tant que directeur de l’information de RTL Belgique, évidemment, il s’interroge sur la manière dont les choses ont été faites. Non pas que les artistes n’ont pas leur place dans les JT, bien au contraire, dit-il. "Nous en avons tous les jours à 13 heures. France 2 aussi." Mais dans ces exemples, il souligne que l’on voit clairement la césure qui est faite entre l’actualité et le fait de recevoir un invité. "Il y a un générique et l’invité peut chanter, comme c’est le cas chez Laurent Delahousse."

