Rangés au placard depuis août 2018 et les déboires judiciaires de Stéphane Pauwels, Les Orages de la vie s’apprêtent à faire leur retour sur RTL-TVi. La chaîne privée l’avait annoncé en avril dernier, sans toutefois préciser quand le programme serait de retour à l’antenne et surtout qui allait l’animer. En effet, après avoir été dans un premier temps suspendu, Stéphane Pauwels a ensuite été écarté par RTL lorsqu’il a été condamné.

La DH est en mesure de révéler qui va reprendre les rênes de l’émission. Selon nos informations exclusives, il s’agit de Christophe Dechavanne. Celui qui fut l’une des plus grandes stars du PAF (paysage audiovisuel français) dans les années 80, 90 et 2000 avec des rendez-vous cultes comme C’est encore mieux l’après-midi, Ciel, mon mardi !, Coucou, c’est nous !, La Ferme célébrités ou encore Une famille en or,a déjà au moins tourné un nouveau numéro des Orages chez nous, récemment. Le concept de l’émission a cependant été quelque peu modifié semble-t-il.

L’image que l’on a de l’émission pilotée à l’époque par Stéphane Pauwels, c’est celle d’une célébrité qui se confie à propos des moments difficiles rencontrés pendant sa vie. On se souvient de Jean-Denis Lejeune, le papa de la petite Julie, victime de Marc Dutroux, de Julos Beaucarne dont l’épouse a été assassinée, de la jeunesse de BJ Scott, etc.

D’après nos informations, Les Orages de la vie version Christophe Dechavanne ne feraient plus appel à des stars, ce seraient des quidams qui seraient au cœur de l’émission. Cela rapprochait cette nouvelle mouture du podcast que l’animateur français propose sur Apple Podcasts, Les Petits Poids, dans lequel il donne la parole à ceux qu’il appelle les super-héros du quotidien.