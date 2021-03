Les objets se suivent mais ne se ressemblent pas dans Affaire Conclue. L'émission de vente aux enchères présentée par Sophie Davant voit défiler toutes sortes de bibelots, dont certains ont une histoire bien particulière. Ce mercredi 10 mars, une vendeuse, Sarah, est rentrée dans la salle des ventes dans l'optique de vendre une lampe de bureau qu'elle utilise au quotidien et qu'elle tient de son père. Mais en raison de la crise sanitaire, Sarah, dramaturge et autrice originaire de la banlieue lyonnaise, a dû arrêter ses projets culturels et a décidé à contrecoeur de se séparer de l'objet précieux, afin de récupérer un peu d'argent.

Une démarche qui a touché les acheteurs de l'émission, d'autant plus que la lampe en question, estimée à 1.000 euros par le commissaire priseur, a une valeur hautement symbolique. "À la lumière de cette lampe, j’ai écrit la plupart de mes romans et mes pièces de théâtre. C’est mon père qui me l’a transmise", a expliqué Sarah, avant de raconter l'histoire de son père: "Il fait partie d'une génération de plus de six millions de personnes. Lui et toute ma famille ont été déportés à Auschwitz. Il était l’unique survivant de ma famille. Il allait dans les collèges et les lycées pour témoigner au nom de toutes ces victimes". Sarah elle-même donne des conférences et se déplace dans les écoles pour transmettre la mémoire de cette tragédie qu'a été la Shoah.

Émus, les acheteurs se sont alors lancés dans les traditionnelles enchères, ces dernières grimpant jusqu'à 1.500. Un montant offert par Julien Cohen, resté silencieux durant la montée d'enchères. Alors que Sarah s'avançait vers lui pour conclure la vente de sa lampe, l'acheteur, au bord des larmes, a annoncé qu'il souhaitait lui offrir l'objet. "C’est une histoire qui vous touche et qui a touché ma famille, qui a touché plein de gens. Ça me fait très plaisir de vous l’offrir. Vous continuerez à écrire avec cette lumière-là. Vous me la vendez et je vous redonne la lampe", a déclaré Julien Cohen.