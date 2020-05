Le producteur Alex Gansa ne ferme pas à la porte à une neuvième saison de la série qui vient officiellement de s'achever.

Officiellement, les aventures de Carrie Mathison (incarnée par Claire Danes), agent de la CIA souffrant de bipolarité, se sont achevées aux USA voici quelques jours à peine. Avec des chiffres d'audience impressionnants à la clef: 2,03 millions d'Américains l'ont regardé en direct sur Showtime, soit trois fois plus que le premier volet de cette huitième saison (600.000 spectateurs). Pas très loin du record de 2,71 millions de spectateurs pour le dernier numéro de la sixième saison.

De quoi susciter bien des interrogations au sein de la maison de production. D'ailleurs, le co-créateur de la saga (avec Howard Gordon), Alex Gansa, ne semble plus aussi affirmatif concernant l'avenir de Carrie Mathison. "Comme Howard l'a spécifié, il ne faut jamais dire jamais. Nous sommes très heureux de la manière dont nous avons clôturé l'épisode et la série. Un autre chapitre ne paraît pas nécessaire pour le moment. Mais qui sait ce qui va se passer ? Qui sait ce que Claire (Danes) et Mandy (Patinkin) veulent faire ? Qui sait ce qu'Howard veut faire ? Nous n'en savons rien. Pour le moment, cela semble être une conclusion."

Cela donne surtout l'impression qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que tout reprenne.