Vous ne faites pas partie des chanceux à avoir pu vivre Tomorrowland de l’intérieur ? Ce n’est pas grave. Shalimar et Jill, le nouveau duo de charme de la chaîne privée, vous propose de revivre les meilleurs moments du festival déjanté et les interviews qui en découlent lors d’une émission spéciale diffusée ce dimanche en troisième partie de soirée sur Plug RTL. "On a été sur place pendant les trois premiers jours du festival. On était vraiment au taquet et davantage sur le terrain. On a été à la rencontre (...)