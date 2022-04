On ne la pensait pas à la hauteur de ses cousines Netflix et Amazon Prime Vidéo et, pourtant, la plateforme Apple TV + a tout d’une grande. Le succès et la qualité de The Morning Show, Ted Lasso et les récentes Severance et Pachinko en sont la preuve.

Et ce n’est pas fini. Ce vendredi 29 avril, une nouvelle bombe fera son apparition dans le catalogue très sélectif d’Apple TV +. Le temps de huit épisodes, les abonnés de la plateforme à la pomme seront plongés dans Shining Girls, une série horrifique adaptée du roman Les Lumineuses écrit par Laurent Beukens. Celle-ci suit les aventures de Kirby Mazrachi, une archiviste dans un journal de Chicago qui apprend qu’un récent meurtre aurait peut-être un lien avec une violente agression dont elle a été victime par le passé et dont elle garde des séquelles psychologiques. Déterminée à démasquer l’auteur de son traumatisme, elle mène l’enquête aux côtés du journaliste chevronné Dan Velazquez. Ensemble, ils vont se rendre compte que le meurtrier a la faculté de voyager dans le temps et peut donc faire des victimes à des époques différentes.

Visage phare de The Handmaid’s Tale (La Servante écarlate), série pour laquelle elle a été primée aux Emmy Awards 2017, Elisabeth Moss se retrouve dans la peau du personnage principal de Shining Girls. L’actrice americo-britannique est également à la production de la série surnaturelle aux côtés d’un certain Leonardo DiCaprio. Un tandem de choc derrière la caméra accompagné de la réalisatrice Michelle MacLaren connue pour son travail sur les séries Game of Thrones et Breaking Bad. Une affiche qui est loin de nous laisser indifférents…