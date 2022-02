Après un long silence, la chroniqueuse et journaliste de l'émission de C8 s'est expliqué dans l'émission Chez Jordan pour Télé-Loisirs. Isabelle Morini-Bosc a alors assuré qu'elle n'avait pas quitté la bande du programme. "Vous avez remarqué, de temps en temps Cyril Hanouna fait tourner, et là c'est tombé sur moi, a-t-elle souligné. Ça doit faire huit ou dix jours mais je l'accepte parfaitement. C'est le chef, honnêtement, il fait ce qu'il veut. C'est son émission. Et très franchement, j'ai toujours pensé que le mâle dominant, le mâle alpha, et celui qui est important dans l'émission, c'est Cyril. Quelque soient les personnages qu'il met autour de la table".

Pour (Isab)elle, la page n'est pas encore tournée

Isabelle Morini-Bosc a également profité de l'émission pour tacler les rumeurs au sujet de son absence dans Touche pas à mon poste. "Comme la période n'est pas favorable, il y a ceux qui pensent que j'ai le virus, qui pour l'instant n'a pas voulu de moi, a-t-elle assuré. Il y a ceux qui pensent que je suis partie en vacances alors que je n'en prends jamais. Et il y a ceux qui aimeraient tellement que Cyril Hanouna ne veuille plus de moi... C'est peut-être le cas mais c'est à lui qu'il faut poser la question."

La journaliste de 65 ans assure ne pas en avoir fini avec TPMP. "Ce qui me manque, c'est la routine, a-t-elle affirmé. J'aime bien quand il y a un rendez-vous mais Cyril a raison, par intermittence, de casser totalement le rythme. Et si demain, il décide que je n'ai plus ma place dans l'émission, je l'accepterai parfaitement. Mais ça me ferait de la peine, profondément. J'aime les équipes techniques. C'est à eux que je parle, plus que les chroniqueurs".