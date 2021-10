Pour cette saison des vingt ans, Koh-Lanta n'est pas diffusé le vendredi soir, comme d'habitude, mais le mardi soir Une décision qui avait fait pas mal jaser lorsqu'elle avait été annoncée par la production en août dernier, quelques semaines avant le premier épisode.

Depuis, il faut reconnaître que les audiences ne sont pas catastrophiques, mais pas extraordinaires non plus. La production a pourtant mis les petits plats dans les grands pour réunir les meilleurs aventuriers de l'histoire du jeu. Ce mardi, "Koh-Lanta: la légende" a été suivi par 3,8 millions de téléspectateurs. Si le programme reste large leader sur sa cible, il a toutefois été battu par le téléfilm "La mort est dans le pré" sur France 3. On est loin des 5,6 millions de téléspectateurs devant leur petit écran pour le premier épisode de la saison. Sans parler du carton des audiences de "L'île des Héros", la saison diffusée durant le confinement où il y avait 6,9 millions de fans pour la finale.

De quoi regretter d'avoir déplacé son jeu phare dans cette case horaire? Alexia Laroche-Joubert, productrice de Koh-Lanta, a reconnu sur Franceinfo que certaines choses ont sans doute été sous-estimées. Elle affirme même avoir été prévenue "15 minutes avant l'annonce officielle". Ce qui a de quoi laisser perplexe. "Ce que je regrette c’est que très clairement, les enfants vont se coucher plus tôt le mardi. Si j’avais été prévenue un peu en avance, probablement que j’aurais raccourci le programme", a-t-elle déclaré.

Bref, si on lit entre les lignes, il y a fort à parier que Koh-Lanta reviendra le vendredi soir sur TF1 pour sa prochaine saison...