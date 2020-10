De Léopold II à Hitler en passant par le Ku Klux Klan, les tueurs en série, les véganes ou encore les harceleurs de rue, tout est passé au vitriol dans Les Anonymes. Sauf les alcooliques. Enfin si, il y a aussi la réunion des philosophes bourrés anonymes dans l’avant-dernier épisode de cette websérie absurde de 20 épisodes de 2 minutes 30. Ou quand le service public mise sur la nouvelle génération de l’humour made in Belgium - avec des guests comme Kody, Laurence Bibot, Pablo Andres ou encore Raoul Reyers, Fred Jannin et l’ex-Pouf du Grand Cactus Bénédicte Philippon - pour sa nouvelle fiction coproduite par le What The Fun.

Avec 100 000 euros de budget et carte blanche pour les auteurs Emilie Croon, Gaetan Delferière et Florent Losson. "On a eu zéro filtre de la part de la RTBF, assure le trio de stand-upper, gagnants du Next Prince of Comedy qui se joue au Kings of Comedy de Bruxelles. On essaye de faire rire différemment car depuis les Snuls, il n’y avait plus rien de noir et d’absurde en Belgique." Ces trois comédiens sont accompagnés de Farah et Inno JP (le médiateur des réunions anonymes), humoristes aguerris de la scène belge.

Quelle est la limite à ne pas dépasser lorsqu’on arrive sur la RTBF ?