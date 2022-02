Deuxième round pour les redoutables K.O. de The Voice Belgique. Ce mardi soir, les coachs ont à nouveau choisi les talents de leur équipe qui allaient se mesurer les uns aux autres sur la scène du télécrochet. Une épreuve à l'issue de laquelle un seul d'entre eux gagne son ticket pour les Lives. Pour les deux autres talents, il est encore possible de se faire repêcher par un autre coach. Mais si personne n'est intéressé, c'est le retour à la maison.



Nouveau coach de la saison, avec Christophe Willem, Black M s'est rapidement pris au jeu des K.O. "Si tu me donnes ce que je veux le jour J alors que c'est toi que je comptais faire gagner. Si j'ai pas ce truc et que l'autre personne derrière m'impressionne, tu vas sauter", dit-il face à la caméra. Les trois talents du membre de Sexion d'Assaut sont les premiers à monter sur scène. Crocs aux pieds, comme lors des Blinds, Levandé fait l'unanimité au sein du jury et s'impose face à Virginie et Will. Plus tard, ce sera au tour d'Anae, Lara et Sabine de se défendre sur scène. Si Lara a offert au public une interprétation touchante de Tombe la neige en hommage à son grand-père et si Sabine a réussi à faire des "vibes à la Céline Dion", comme dirait BJ Scott, l'entièreté du jury a été séduit par la prestation d'Anae. Sûr de lui, Black M a donc décidé de sauver Anae. "Tu m'a bluffé. Tu maîtrises le rap, tu maîtrises la danse. (...) Je suis extrêmement fier de toi", déclare le chanteur.

Pour les autres coachs, l'exercice n'est pas facile non plus. Typh Barrow choisit de repartir avec Daniel, doyen de la saison, et avec Mounir qui, selon elle, "vraiment prêt pour les Lives". BJ Scott continue l'aventure avec Christopher et Raphaël tandis que Christophe Willem étonne ses camarades en laissant sa chance à Mareva, son choix de coeur.

Malheureusement, aucun talent n'a été repêché lors de cette deuxième vague de K.O. Christophe Willem est, pour le moment, le seul coach à avoir donner une seconde chance à un talent, à savoir Rosalie.

La semaine prochaine, l'épreuve des K.O. prendra fin dans The Voice Belgique et laissera place, à partir du 8 mars prochain, à celle des Lives. Une dernière étape, écoulée en six épisodes, qui sera marquée par le retour à l'antenne de Maureen Louys, animatrice emblématique du télécrochet. En congé de maternité, cette dernière avait laissé sa place à Fanny Jandrain le temps des Blinds et des K.O.