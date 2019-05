C’est en remettant à sa sauce le tube "Réseaux" de Niska, accompagné d’une machine MPC, que Sidoine, Français de 31 ans qui vit depuis plusieurs années en Belgique, s’était fait remarquer lors des Auditions à l’aveugle de The Voice, la plus belle voix (France). Dès les premières notes, le jeune homme avait conquis Soprano et Jenifer. Quelques instants plus tard, c’est Mika qui a succombé à l’envie de buzzer. "C’est le goût du risque par excellence. Je le trouve terriblement moderne ", déclare Jenifer, contente de compter Sidoine parmi les talents de son équipe.

