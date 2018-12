"On n’avait pas du tout le même univers", raconte Virginie Hocq, maîtresse de cérémonie des 20 ans de Signé Taloche diffusé ce soir sur la RTBF. "C’est une émission que je regardais en famille et j’y ai toujours vu une espèce de gage de qualité. Mais je ne pensais pas qu’un jour je bosserais avec eux ! Je me suis rendu compte qu’ils étaient dans le vrai et intemporels. Il y avait toujours un truc super drôle et qu’on n’imaginait pas. C’est la rigueur de travail qu’ils peuvent avoir qui impressionne… Dans le sens où ils font des grimaces et des sketches mais ce n’est que la partie visible de l’iceberg parce que ce sont des chefs d’entreprise. Leur festival liégeois aura bientôt 10 ans, ils font tourner des artistes français chez nous et ils arrivent eux-mêmes à faire des trucs complètement différents de ce qu’on voit sur scène."

