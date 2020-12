"J’avais déjà été contactée par la production fin août pour devenir chroniqueuse à temps plein dans Touche pas à mon poste, nous révèle l’animatrice de RTL-TVI et mère de trois enfants. Mais j’ai dû refuser car j’avais déjà un agenda beaucoup trop chargé. C’était toutefois une opportunité de dingue et j’étais triste de leur dire non. Je leur avais donc dit de ne pas hésiter à me recontacter pour une autre émission."

Voilà qui est chose faite pour La Grosse Charriade, une autre émission de Cyril Hanouna, à laquelle la célèbre Youtubeuse Silent Jill a participé la semaine dernière et qui sera diffusée ce jeudi soir sur C8. "Quand j’ai appris que l’émission serait coanimée par mon pote Gad Elmaleh, je me suis dit que ce serait marrant !" Le principe de La Grosse Charriade ? Deux équipes de charrieurs s’affrontent - l’une dirigée par Hanouna, l’autre par Gad - et le but est de balancer le maximum de dossiers sur l’équipe adverse. "Quand j’ai vu la veille qui étaient les invités (Clara Morgane, Franck Dubosc, Élie Semoun, Kev Adams, Camille Lellouche, Delphine Wespiser, Ryan Bensetti, etc.), j’étais en stress total ! Le syndrome de l’imposteur puissance 1 000 ! Pourquoi moi ? Qui suis-je parmi toutes ces stars ?" Outre le fait que Cyril Hanouna - hyper bienveillant envers elle - lui a dit qu’il avait envie de faire une émission avec notre compatriote depuis ses passages sur W9 avec Bertrand Chameroy, la production suit aussi de près Silent Jill sur ses réseaux sociaux. "Ils adorent mes personnages et mon côté belge décalé ", nous glisse Jill Vandermeulen, fortement impressionnée par cette expérience. "Tout s’est super bien passé. Même si j’ai su faire pas mal d’interventions, j’avoue juste n’avoir osé faire aucune vanne, de peur d’être ridicule. Je n’ai pas peur de parler mais je n’osais pas surenchérir sur les blagues face à des Gad, Dubosc ou Kev Adams et Élie Semoun qui vont te regarder droit dans les yeux au moment où tu fais ta vanne (sourire) !"