C’est un lieu évidemment chargé d’Histoire et d’énergies assez négatives, confie la célèbre Youtubeuse et chasseuse de fantômes Silent Jill, qui présente, ce soir à 20 h 30, Au cœur de l’étrange avec Monsieur Reporters de RTL-TVI.

En effet, le fort de la Chartreuse, construit par les Hollandais en 1817, a été déclassé en 1891 pour devenir une simple caserne. Il a servi de prison pour les patriotes belges durant la Première Guerre mondiale et ensuite d’hôpital militaire pour les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. " C’est donc un endroit de guerre où il y a eu pas mal de morts et de blessés, poursuit l’animatrice Jill Vandermeulen. On voulait tourner l’émission là car il s’agit d’un endroit assez connu des Belges."Accompagné par le médium belge Pascal Riolo, le duo va tenter de percer les mystères qui hantent les lieux. " Et c’était assez interpellant. Pascal avait des anecdotes que personne ne pouvait savoir. Il est même entré en discussion avec une ancienne infirmière de l’époque. Troublant ! " Et même si Michaël Miraglia ne croit habituellement pas à ce genre de phénomène, celui qui se veut le terre-à-terre de l’émission a été troublé.