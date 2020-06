Seuls les personnages blancs seront encore doublés par des Blancs.

Après les producteurs de Big Mouth et de Central Park , ceux de la série animée qui bat tous les records de longévité, Les Simpson, ont décidé de revoir à leur tour leur politique de doublage. "Nous allons de l’avant, les Simpson ne feront plus désormais appel à des acteurs blancs pour prêter leur voix à des personnages non blancs", ont-ils fait savoir par communiqué.

En janvier, à la suite des polémiques, Hank Azaria avait déjà renoncé à doubler Apu, l’épicier indien de la série. Il est aussi sûr, dorénavant, que le docteur (noir) Hibbert n’aura plus le timbre du comédien (blanc) Harry Shearer, la femme d’Apu celui de Tress MacNeille et le policier Lou celui d’Hank Azaria.

Dans le même temps, Mike Henry, qui double Cleveland Brown dans Les Griffin (plus connu sous son titre original, Family Guy), a pris la décision de ne plus le faire. "Cela a été un honneur de doubler Cleveland pendant 20 ans , a-t-il écrit sur Twitter. J’aime ce personnage, mais les gens de couleur devraient jouer les personnages de couleur. Dès lors, j’abandonne ce rôle."

Ce n’est sans doute que le début du mouvement pour le respect de la diversité à Hollywood comme partout ailleurs.