C’était important pour moi de revenir voir tout le monde mais aussi d’être là pour les nouveaux coachs et les nouveaux talents ", nous confie Slimane, coach emblématique des saisons 7, 8 (et de The Voice Kids), invité comme coach d’honneur ce soir à 20 h 35 sur La Une pour la finale de la saison anniversaire de The Voice Belgique. "C’est un endroit qui m’est cher, donc je suis très heureux de revenir faire coucou à la famille !"

Il est vrai qu’avec Vitaa, vous êtes un peu devenus des stars grâce à la version belge…

"Oui. Mais il y a surtout la rencontre avec des gens exceptionnels, avec des jeunes artistes plus talentueux les uns que les autres et ces liens d’amitié forts avec Vitaa. Il est sûr que The Voice Belgique a une place à part dans mon cœur."

Vous venez d’ailleurs de collaborer sur l’album de votre ex-talent Soraya, alias Sola, qui sortira son premier single lors de la finale. Pourquoi elle ?