"Le fait d’être devenu papa a changé quelque chose en moi, personnellement et artistiquement. Il n’y a pas de doute, nous confie Slimane. Dans ma manière d’écrire et ce que j’ai envie de véhiculer, je le ressens." Encore plus en cette période d’élection présidentielle qui verra s’affronter Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors du second tour. "Je préfère donner mon avis dans mes chansons (il avait déjà évoqué Éric Zemmour dans son titre "Bref, j’ai besoin de faire une pause", NdlR). Mais quand on arrive à un stade où on a un parti d’extrême droite qui peut arriver au pouvoir, ça fait réfléchir."

Et le chanteur trentenaire, papa d’une petite fille depuis peu, de poursuivre: "On vit dans une époque qui fait peur. Je crois que tout fait peur aujourd’hui. Il y a un titre que j’ai d’ailleurs appelé comme cela dans mon nouvel album, ‘J’ai peur’. Car j’ai cette impression-là. Et les jeunes l’ont encore plus. D’un seul coup, tout fait peur, on a l’impression qu’on ne maîtrise plus rien, que tout peut se passer aussi bien en bien qu’en mal. On est tous tributaire de cela et le vote fait partie intégrante de ce qui peut faire changer les choses. S’il y a donc bien un truc à faire : c’est aller voter ! Il faut retourner à quelque chose de plus apaisant pour tout le monde." Et dans cette époque où il est considéré comme "moins friendly" d’avoir des enfants, il insiste sur l’importance de la transmission: "Encore plus maintenant que je suis papa. Comme tous les enfants, j’ai une fille qui n’a rien demandé de ce qui se passe… j’ai peur du monde qu’on est en train de leur laisser."