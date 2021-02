Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye sont de retour dans Tropiques criminels.

La deuxième saison de Tropiques criminels était comme une évidence pour France 2, très satisfaite des audiences des premiers épisodes de la série policière tournée en Martinique. Censé démarrer en avril dernier, le tournage a toutefois été reporté à juillet à cause de la pandémie. Un changement qui n’a pas été simple à gérer pour l’équipe de tournage et pour les interprètes des deux policières, Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye. "On est tombés en pleine saison des pluies. Il faisait pluvieux et nuageux", explique l’ancienne Miss France qui a souffert de la maladie de la dengue pendant son séjour aux Caraïbes.