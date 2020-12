Récemment, Sophie Davant a accordé une interview au magazine Télé 2 Semaines, durant laquelle elle a répondu à tout une série de questions posées par ses collègues de l'émission "Affaire conclue". Elle est notamment revenue sur l'ambiance parfois pesante qui peut régner sur le plateau. " Ce n’est pas toujours facile à gérer. Il y a parfois de la susceptibilité, de l’animosité et des clans. Les acheteurs sont livrés au vedettariat et il peut y avoir des excès. Je joue alors un rôle de grande sœur en les calmant et en expliquant qu’on ne peut pas faire n’importe quoi publiquement."

Elle fait notamment référence au départ de Pierre-Jean Chalençon, l'acheteur avait été obligé de quitter l'émission après avoir partagé une photo de lui prenant la pose aux côtés de Dieudonné. "Je pense à Pierre-Jean Chalençon, mais pas seulement. Je regrette d’ailleurs que Pierre-Jean ne soit plus là, il manque à l’émission, mais ce n’est pas faute de l’avoir alerté à plusieurs reprises."

Malgré les tensions passagères, l'animatrice est ravie d'être aux commandes d'"Affaire conclue", elle considère même que l'émission a changé sa vie. "Juste avant, j’ai animé pendant sept ans l’émission ‘Toute une histoire’, où je traitais de sujets lourds, compliqués. Sur le coup, je ne me rendais pas compte que c’était plombant. J’en ai pris conscience seulement après, j’ai réalisé que j’étais ‘alourdie’ par tout ça. L’émission ‘Affaire conclue’ m’a permis de retrouver beaucoup de légèreté. J’ai découvert un nouvel univers, avec des gens passionnés et curieux. J’ai fait de superbes rencontres et noué des amitiés”, a-t-elle confié.