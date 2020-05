L'animatrice ne peut pas encore reprendre les tournages de son émission à succès.

C'est dans une version "confinée" que les téléspectateurs ont pu retrouver Affaire conclue ces dernières semaines. Comme d'autres émissions, le programme à succès présenté par Sophie Davant s'est adapté aux mesures sanitaires. Si, depuis peu, grâce au déconfinement, plusieurs animateurs (tels que Nagui pour N'oubliez pas les paroles ou encore Jean-Luc Reichmann pour Les Douze coups de midi) ont pu regagner les studios de tournage, Sophie Davant et les acheteurs d'Affaire conclue restent, de leur côté, toujours privés d'un retour à la normale.

En cause, la société de production du programme, Warner Bros. International Télévision Production France, qui serait trop frileuse à l'idée d'une reprise précoce malgré des mesures de sécurité très strictes (comme la participation des vendeurs via visioconférence). "Les Américains sont très tatillons. Ils ont très peur d'être attaqués en justice si un problème sanitaire arrivait sur le tournage. Du coup, ils ont mis leur veto et empêchent la reprise des tournages partout dans le monde", a confié une source proche de la production au magazine Télé Loisirs.

Personne ne sait donc quand Affaire conclue reviendra sous son format habituel sur La Une et sur France 2.