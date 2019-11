Il faut se résoudre à l’évidence : France 2 n’a manifestement pas l’intention de montrer à la presse la nouvelle émission de Sophie Davant, La Lettre, avant la diffusion de son tout premier numéro ce samedi soir. Pourtant, le timing n’était pas impossible : l’émission a été enregistrée il y a plusieurs semaines au théâtre du Châtelet. Mais les risques d’une mauvaise presse relayée par les réseaux sociaux sont trop importants à l’époque où un public de moins en moins nombreux se rassemble pour les grands rendez-vous télévisuels du week-end. Autant jouer sur le mystère et l’attente…

D’autant que d’aucuns comparent déjà La Lettre à Stars à domicile, un format présenté par Flavie Flament sur TF1 entre 2001 et 2004 et produite par la même société (C. D’où l’idée que France 2 espère faire du neuf avec du vieux.

Ce qui n’est pas au goût d’Alexandra Redde-Amiel, la nouvelle directrice des divertissements et variétés de France Télévisions. "Toutes les émissions ont des points communs ! Stars à domicile , c’est une histoire de fans. La Lettre , c’est autre chose. Ce sont des histoires extraordinaires d’anonymes méritants que des personnalités vont mettre en lumière en les surprenant. La Lettre pourra être déclinée en plusieurs thèmes", assure-t-elle

Voici comment France 2 "vend" son nouveau concept : "Nous avons tous autour de nous des héros du quotidien qui se dévouent modestement pour les autres et donnent de leur temps, sans rien attendre en retour. Depuis plusieurs semaines, France 2 a donné l’opportunité aux téléspectateurs d’écrire une lettre adressée à la star préférée d’un de leurs proches méritants." C’est pourquoi un appel à candidatures a été lancé il y a quelques mois.

"Après avoir reçu de nombreux courriers, chacune des stars va choisir la lettre qui l’a le plus touchée et rendre hommage à un anonyme en le surprenant, avec la complicité de l’auteur de la lettre, sur la scène du théâtre du Châtelet ou en plein cœur de son intimité", précise la chaîne publique qui n’a pas tort de miser sur l’empathique Sophie Davant pour animer ce programme qui se veut riche en émotions. On voit d’ailleurs couler pas mal de larmes dans la bande-annonce.

"Un bon divertissement, c’est trois ingrédients essentiels : un bon concept, une bonne incarnation et des personnages forts. Tout est réuni dans ce concept. Nous adorons Sophie parce que c’est l’animatrice qui parle à tout le monde, un atout essentiel. Comme avec Faustine et Daphné, nos deux autres drôles de dames de l’après-midi, nous avons envie d’aller plus loin avec elle", déclare Alexandra Redde-Amiel qui manifeste son intention de miser sur le girl power à l’avenir.

Qui verra-t-on dans ce premier numéro de La lettre ? Au moins sept personnalités, en majorité des chanteurs : Mika, Jarry, Jenifer, Soprano, Bigflo&Oli et Vincent Niclo.