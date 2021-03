Admirée par des millions de téléspectateurs, la présentatrice de 57 ans est toutefois aussi la cible d’haters. Dans une interview accordée à Télé Star, elle se confie sur les nombreuses remarques sexistes dont elle est victime au quotidien. “ J’ai droit à des commentaires déplacés du genre : ‘Elle est tapée’, ‘Elle devrait se faire lifter’, déclare Sophie Davant qui avoue ne pas rester insensible à ce genre de commentaire. “ Les critiques gratuites me heurtent. Mais quand elles ne concernent pas mon look, j’en tiens toujours compte.”

Après plus de trente ans de carrière, Sophie Davant fait toujours partie de ces animatrices les plus bankables de la télévision. Encore plus depuis l’arrivée d’, il y a quatre ans, sur France 2.