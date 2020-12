Le 15 avril 2019, devant une population médusée, l’inébranlable Notre-Dame de Paris était la proie des flammes. Malgré l’intervention des pompiers et les énormes moyens mis en œuvre pour arrêter le carnage, la France assistait au terrible spectacle d’un édifice ô combien symbolique, qui partait en fumée. Quand la flèche s’effondra, c’est un morceau du cœur des Parisiens qui vacillait avec elle. Car Notre-Dame, pour des millions de fidèles, c’est bien plus qu’un édifice religieux et c’est précisément ce que tend à montrer le documentaire diffusé ce soir sur France 2.

L’idée en est plutôt amusante : raconter l’histoire de la cathédrale à la première personne, comme si elle était un personnage à part entière. Féminin, évidemment. Après avoir été Marianne, dans toutes les mairies de France, voici donc Sophie Marceau incarnant le colosse de pierre, de ses balbutiements à sa construction, des siècles plus tard. “Ce jour-là, vous aviez bien cru que j’allais disparaître. Vous étiez là, incrédules, sidérés, silencieux : je le savais depuis toujours, vous tenez à moi. Moi la vieille reine des cathédrales, phare dressé à la proue de l’île de la cité”, dit-elle en ouverture. Avant de remonter le temps et de s’installer dans les pas de Maurice de Sully, modeste fils de bûcheron devenu évêque de Paris. C’est à la volonté et aux rêves fous de cet homme que l’on doit Notre-Dame de Paris. Car, mis à part lui, personne ne semble y croire. L’endroit, pris dans une boucle de la Seine, est peu propice à une telle construction. Et les chanoines, contrairement à l’évêque, ne voient pas le prestige que pourrait leur amener un tel édifice.

Pour dérouler le fil narratif, les réalisateurs ont choisi non pas une reconstitution, trop chère, sans doute, mais des images de synthèse, pas forcément de très bonne qualité, qui donnent souvent l’impression de se retrouver dans un mauvais dessin animé, façon Barbie (les parents de fillettes verront de quoi il retourne), où les ouvriers ont des gestes saccadés et par un cheveu qui dépasse.

Dommage, parce que l’histoire elle-même, qui vit se succéder, des siècles durant, tous les corps de métier, est évidemment passionnante. Et, pour le coup, l’animation en 3D trouve tout son sens puisqu’elle permet de démonter l’édifice, pierre après pierre, d’en gommer certaines façades, d’y ajouter des vitraux, d’élever les contreforts et de jouer avec les pilastres. Un documentaire qui devrait séduire les plus jeunes et, qui sait, susciter des vocations d’architectes…