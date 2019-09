"Le but de la manœuvre est de nettoyer le centre de Bruxelles de tous ses mégots de cigarettes", balance Sophie Pendeville sur les réseaux sociaux, qui met ainsi au défi les citoyens belges pour rendre les rues de Bruxelles plus propres. "Un mégot pollue 500 litres d’eau, et souvent, les gens ne sont pas au courant que l’eau des égouts est directement reversée dans la mer et n’est pas filtrée auparavant."

Partant de ce constat alarmant, l’animatrice de Make Belgium Great Again part au combat pour essayer de rendre notre pays meilleur. Ou quand Madame mégots (en clin d’œil au Monsieur Mégot du Petit Spirou) donne rendez-vous aux Belges dès ce samedi à 13 h 30. L’objectif étant de sensibiliser nos compatriotes à cette cause.

Cette action "mégots de cigarette" sera diffusée dans l’un des épisodes de Make Belgium Great Again. Dans cette nouvelle émission - dont le concept a été piqué chez nos voisins flamands - diffusée à partir du mois d’octobre sur RTL TVI, Sophie Pendeville tentera de rendre la vie plus agréable dans notre pays. L’animatrice et son équipe, dont Jonathan Lambinet de la chaîne YouTube "Would You React", piégeront les Belges et les sensibiliseront à une multitude de thématiques comme la pollution (déchets plastiques dans les océans), le don d’organes, les personnes à mobilité réduite ou encore le gaspillage alimentaire. "Un programme de divertissement, via des caméras cachées, pour aider et améliorer la vie de tout le monde", se réjouit Sophie Pendeville, pas peu fière de présenter ce nouveau genre d’émission télévisée dans notre royaume. Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook de l’événement.