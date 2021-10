Plutôt discrète sur les réseaux sociaux, Sophie Pendeville se montre, depuis quelques semaines, beaucoup plus active sur son compte Instagram. Au plus grand bonheur de ses nombreux abonnés. Loin d’elle l’idée de devenir, comme certaines de ses consœurs, une influenceuse qui partage sa vie de famille, ses sorties ou sa dernière trouvaille en matière de fringues. Depuis son déménagement, l’animatrice y parle bricolage, sa nouvelle passion.

“J’étais toujours à la recherche de savoir ce que je pouvais montrer d’un peu sympa à mes abonnés. Mais, je n’aime pas montrer ma vie privée. Ça ne m’intéresse pas de partager ma vie classique avec mes enfants dans mon appartement. Je ne trouve pas intéressant de me voir cuire des pâtes pour mes gosses", explique-t-elle. “Quand on a dû faire les finitions dans notre nouvelle maison, je me suis dit que je tenais un truc parce qu’on s’est tous retrouvés à un moment donné en galère à faire des travaux chez soi. Comme je mets vraiment la main à la pâte, je me suis donc mise à faire des vidéos où j’explique les différentes étapes de la rénovation de ma maison. De la pose du parquet au décapage des radiateurs.”