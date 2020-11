L'animatrice est à retrouver chaque samedi dans Je vends ma maison sur RTL-TVI.

À partir de samedi, Sophie Pendeville et trois agents immobiliers vont aider des personnes à vendre leur maison ou leur appartement danssur RTL-TVI. “À chaque épisode, on retrouve deux familles ou deux personnes qui vendent leur maison et on suit leur histoire, explique l’animatrice de la chaîne privée. Elles nous expliquent pourquoi elles ont décidé de vendre leur maison. Ensuite, les transformations qu’elles vont réaliser à l’intérieur de leur bien pour tenter de le vendre au mieux et leurs contacts avec les agents immobiliers. En fin d’émission, on voit si la maison a attiré des acheteurs ou pas.”