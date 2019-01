Pour donner plus de réalisme, l'actrice britannique de 22 ans n'avait pas le droit de se laver les cheveux. " Lors des premières saisons, je pouvais me les laver car j'étais une jeune fille de l'aristocratie, mais lors de la cinquième saison, ils m'ont demandé de garder mes cheveux gras", a-t-elle expliqué au magazine InStyle. En raison de l'intrigue, le personnage Sansa Stark n'avait en effet plus le même confort qu'à Winterfell et devait constamment fuir, lui laissant peu de temps pour prendre soin d'elle. Tout était donc une question de logique.





" A la fin, j'ai décidé de porter une perruque plutôt que de garder mes cheveux sales", a-t-elle précisé.