Le chanteur et coach de The Voice Kids se retrouve en tête du classement du Journal de Mickey, pas loin devant Angèle.

Les enfants l’adorent et en voilà encore la preuve ! Cette année, Soprano rafle la première place du traditionnel classement des personnalités préférées des enfants publié par Le Journal de Mickey. Ce dernier a été établi grâce à un sondage réalisé par l’institut IPSOS sur 400 enfants représentatifs de la population française, âgés de 7 à 14 ans. Le chanteur de "À nos héros du quotidie n " - tit re écrit pour le personnel hospitalier qui vient chaque jour en aide aux victimes du coronavirus - et coach de The Voice Kids fait un croche-pied à la star du football français Kylian Mbappé, ancienne tête de liste, qui se retrouve en troisième position, derrière les rappeurs Big Flo et Oli, seconds.

Angèle manque de près le podium en se classant en quatrième position. Elle est toutefois la première femme à apparaître dans la hiérarchie, devant Louane en 8è position et Vitaa qui, en 20e position, a effectué la plus belle remontée du classement avec 51 places gagnées par rapport au palmarès de l’année dernière.

La présence des femmes dans le classement du Journal de Mickey reste toutefois minoritaire avec six femmes parmi 30 hommes et un groupe, les Kids United en 30e position. Mimie Mathy se retrouve à la 27e place du classement, Amel Bent à la 35e et Jenifer à la 36e.

Du côté des nouveaux entrants, on retrouve l’animateur télé Olivier Minne, le chanteur Matt Pokora ainsi que les chefs Philippe Etchebest et Cyril Lignac, respectivement en 13e, 17e, 29e et 31e positions.

Notons également la présence en 18e position de Stromae qui continue à gagner des places dans le classement alors qu’il a très fortement réduit ses apparitions médiatiques ces dernières années.