Soprano, rappeur marseillais de 43 ans, connait bien le télécrochet. En effet, il a notamment participé à The Voice France en 2019 comme coach et à trois saisons de la version kids. Le chanteur de "Cosmopolitanie" viendra donc coacher les talents de Black M (Anaë, Sekina et Valentin) pendant les répétitions et sera présent sur le plateau lundi pour remplacer le rappeur du collectif de la Sexion D'Assaut (Gims et consorts) dans ses choix difficiles. Rendez-vous donc lundi soir, sur la RTBF pour ce 4e Live inédit. Une passation de pouvoir comme cela n'est jamais arrivé en 10 saisons de The Voice Belgique. C'est du jamais vu!

Outre Soprano, Matthew Irons du groupe Puggy retrouvera lui aussi son fauteuil de coach lors de ce quatrième live. Le coach victorieux des saisons 7 et 8 de The Voice Belgique endossera le rôle du coach d’honneur lors de ces quarts de finale. Des invités prestigieux comme Marc Lavoine, Amir et Dadju ont déjà honoré les premiers lives de cette saison 10, place à Clara Luciani pour ce 4e Live.