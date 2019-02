Télévision Soprano est le nouveau coach de cette nouvelle saison de The Voice France.

Si la femme de Soprano ne veut pas qu’il participe à Danse avec les stars ("car tous les artistes terminent en couple avec leur partenaire"), elle veut bien qu’il fasse The Voice France. Ce dernier a même fait un joli geste en reversant son salaire de coach - 350 000 euros selon Cyril Hanouna - à des associations pour aider les quartiers en difficulté.

" Dès que TF1 a annoncé ma venue dans l’émission, plein de gens de la scène urbaine se sont inscrits directement", souligne le nouveau coach du télécrochet qui avait dû refuser la version belge - pour cause de tournée - remplacé par BigFlo&Oli. Plein de Blacks et Maghrébins. Ils viennent et défendent leur projet artistique car c’est Soprano et Amel Bent dans le jury. Ça joue socialement ! C’est donc une fierté pour un rappeur et un message extraordinaire pour les partis politiques extrêmes. Les jeunes des quartiers vont se dire que c’est possible. De voir un Noir, rappeur - et encore un mec avec la casquette ! - et musulman, c’est énorme ! En plein prime, c’est un message fort. "

