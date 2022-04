Le ministère public néerlandais a examiné cinq plaintes déposées contre quatre personnes au total et a décidé de mener une enquête pénale plus approfondie, a-t-il indiqué lundi, sans citer aucun nom. Mais, on sait déjà que plusieurs plaintes ont été déposées contre des anciens jurés du programme musical, à savoir le rappeur Ali B et Marco Borsato, ainsi que Jeroen Rietbergen, le producteur et ancien chef du groupe de l'émission.

La police interrogera prochainement les témoins et les suspects. À l'issue de l'enquête, qui devrait prendre "un certain temps", le parquet décidera s'il y a lieu de poursuivre les suspects ou non.

En janvier, plusieurs femmes ont dénoncé des comportements sexuels transgressifs qui auraient eu lieu dans les coulisses de The Voice Pays-Bas. L'émission de RTL 4 a immédiatement été retirée de l'antenne tandis que le producteur ITV a lancé une enquête indépendante.