En annoncant le grand retour de la Star Academy, TF1 a ravi de nombreux nostalgiques du début des années 2000 qui avaient suivi les parcours des Jenifer, Nolwenn Leroy, Emma Daumas, Grégory Lemarchal et on en passe. La nouvelle rendue officielle par la chaîne privée, les informations concernant ce come back tant attendu ont petit à petit été révélées. Les nouveaux candidats évolueront dans la même "académie" que leurs prédécesseurs, à savoir l'emblématique château de Dammarie-lès-Lys. Les téléspectateurs pourront suivre leurs aventures, comme à l'époque, à travers un prime hebdomadaire présenté par Nikos Aliagas et des quotidiennes diffusées avant Ici tout commence sur TF1.

Samedi dernier, dans un reportage concernant la préparation de ce retour événement, 50' Inside a levé le voile sur de nouveaux détails. On a, par exemple, appris que le décor du château qui accueillera les académiciens allait subir un petit coup de bistouri. "On va changer la disposition des pièces, on va tout redécorer", explique Jean-Louis Blot, président d'EndemolShine France, en visite dans le lieu emblématique. De son côté, Mathieu Vergne, président de DMLSTV, a annoncé qu'un téléphone serait à nouveau mis à disposition des candidats. Ceux-ci disposeront, comme à l'époque, d'une minute de communication vers l'extérieur par jour. "Pour la prochaine saison, la règle sera la même et les portables seront confisqués", a annoncé Mathieu Vergne. "Il faut qu'ils en profitent à fond, donc pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Cela doit rester une bulle, ils doivent être focus sur leur boulot et ne pas trop prendre l'avis de tout le monde sur ce qu'il se passe. Il faut qu'ils profitent de leur moment à eux, avec leurs profs, avec le directeur ou la directrice mais sans trop l'extérieur."

Si, à ce stade, aucune date de diffusion précise n'a encore été communiquée par TF1, Ara Aprikian, le directeur général adjoint des contenus du groupe privé, a annoncé lors de la conférence de presse du 23 juin dernier, que la Star Academy serait le "troisième feuilleton de la rentrée" sur TF1. Plus que quelques semaines de patience donc...