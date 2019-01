Stéphane Pauwels aborde l'année 2019 en espérant qu'elle sera meilleure que la précédente. Inculpé dans le cadre d'une affaire de home invasion et écarté des écrans de RTL, l'animateur s'est exprimé sur Twitter.



"Un véritable soulagement de quitter définitevement 2018", avoue le présentateur des "Orages de la vie", âgé de 50 ans. "Une année à zapper de mon existence. 2019, c'est l'amour et le renouveau, la santé et les vrais amis... ceux qui sont là quand cela va mal", espère-t-il, avant de conclure: "Garder la tête haute et cultiver l'authenticité et l'honnêteté."