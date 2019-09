"Parce qu'il est bon dans ce domaine (le foot)", a justifié Yves Bigot (ex RTBF, notamment), directeur général de la chaîne, auprès du média, précisant que l'affaire qui le tient éloigné des écrans n'a "rien à voir avec le football".

"Stéphane n’est pas engagé chez nous, mais on fera appel à lui comme on le fait déjà avec d’autres, comme consultant foot", ajoute-t-il. Le commentateur officiera lors de la diffusion de matches de Ligue 1, et devrait faire ses débuts dès le samedi 28 septembre lors de la rencontre opposant Lyon à Nantes.