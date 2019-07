Dans Gala, l’animateur star de M6 s’est livré sur sa vie amoureuse et a déclaré qu’il était inscrit sur l’application Jacquie et Michel. Stéphane Plaza a toutefois précisé qu’il n’y avait “pas besoin de commenter.”

Souvent ouvert d’esprit sur sa vie sexuelle (il a même révélé dans les Grosses Têtes avoir couché avec une cliente septuagénaire), l’animateur de Chasseur d’appart assume. Et le site de porno amateur, qui fêtera bientôt ses 20 ans, aussi. Contacté par le site jeanmarcmorandini.com, Jacquie et Michel a répondu à cette annonce.

“Le groupe Jacquie et Michel ne peut absolument pas confirmer cette information mais nous pouvons vous dire que beaucoup, vraiment beaucoup de personnalités nous ont contactés ces dernières années pour avoir un compte gratuit aussi bien sur les sites de vidéos que sur nos applications de rencontres et de liveshows… Et ne nous comptons évidemment pas les innombrables cartons de goodies qui ont été expédiés à des stars. À la fin de l’année le groupe fêtera ses 20 ans et nous serons ravis d’inviter les stars du PAF qui souhaiteraient renouveler leur abonnement en direct !”